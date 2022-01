La Corea del Nord testa con successo un missile ipersonico: "Colpito bersaglio in mare a 1.000 km di distanza" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le foto caricate sul sito web di Rodong Sinmun, la Gazzetta ufficiale del Partito dei Lavoratori al potere, mostrano il lancio del missile all'alba, mentre il leader NordCoreano Kim Jong Un fissa ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le foto caricate sul sito web di Rodong Sinmun, la Gazzetta ufficiale del Partito dei Lavoratori al potere, mostrano il lancio delall'alba, mentre il leaderno Kim Jong Un fissa ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea d… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “No di Draghi a domande su Quirinale? Roba da Corea del Nord. Avrebbe fatto meglio a non fare la c… - LaStampa : La Corea del Nord testa con successo un missile ipersonico: “Colpito bersaglio in mare a 1.000 km di distanza” - Laura45770337 : RT @ElioLannutti: Roma invasa da rifiuti, ratti e cinghiali, ma i giornali, invece di attaccare Gualtierix, il Mago di Azz per manifesta in… - ElioLannutti : Roma invasa da rifiuti, ratti e cinghiali, ma i giornali, invece di attaccare Gualtierix, il Mago di Azz per manife… -