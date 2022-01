La Concordia diventa una serie tv ' Apnea' racconta l' impresa di nove eroi

Advertising

vale_concordia : RT @RaiUno: ??Villa d’Este In nessun altro posto d’Italia, e forse al mondo, si può ammirare il trionfo dell’acqua in questo modo: qui l’acq… - AndreaAAmato : La tragedia della Concordia diventa serie Tv. Dalla parte dei buoni @LuxVide @lucabernabei #CostaConcordia - tvzoomitalia : La tragedia della Concordia diventa serie Tv. Dalla parte dei buoni @LuxVide @lucabernabei #CostaConcordia - Profilo3Marco : RT @DomaniGiornale: L'ascolto de #ilditodidio, il nuovo #podcast di @PabloTrincia e Debora Campanella sul naufragio della Costa #Concordia,… - megcola94 : RT @DomaniGiornale: L'ascolto de #ilditodidio, il nuovo #podcast di @PabloTrincia e Debora Campanella sul naufragio della Costa #Concordia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Concordia diventa

Firenze, 12 gennaio 2022 " Di solito quando si parla del naufragio della Costa, viene subito in mente il saluto al Giglio, e il nome del comandante Francesco Schettino che abbandonò la nave subito dopo l'impatto. Ma quella tragica notte del 13 gennaio 2012, in cui si ......anche per superare definitivamente quella che è stata la tragedia del naufragio della Costadavanti all'Isola del Giglio. Il decennale del naufragio della nave della Costa Crociere...Maddalena Ottali, ricoprirà, sempre per l'opposizione la presidenza della Commissione Permanente in Provincia di Controllo e Garanzia Grosseto: Il gruppo consiliare di opposizione in Provincia denomin ...Il giornalista Cristiano Pellegrini racconta i fatti della Concordia dopo 10 anni e l'animo nobile dei gigliesi, patrimonio dell'umanità.