La Cavese rinforza l’attacco | ufficiale l’arrivo dell’argentino Banegas

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’Tirreni (Sa) – La1919 comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’attaccante Pablo Ezequiel. Nato a Cordoba in Argentina il 13 Febbraio 1992,ha militato tra i professionisti con la maglie di Cuneo, Albinoleffe e Potenza, club con il quale ha disputato la prima parte della stagione in corso. Nel passato torneo di Serie D, con gli abruzzesi del Notaresco (girone F) ha messo a segno complessivamente 17 gol in 27 gare tra campionato e Coppa Italia. Il nuovo attaccante aquilotto in carriera ha indossato anche le maglie di Triestina, Prato, Borgomanero, Gozzano, Vado, Bra, Fidelis Andria e Francavilla.si aggregherà ai suoi nuovi compagni nei termini previsti dalle vigenti normative federali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

