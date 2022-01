La brutta notizia per chi va al bar | italiani su tutte le furie

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Uno e dieci, uno e venti – a volte anche cinquanta – al banco, addirittura due euro al tavolo. Da tempo ormai ci si stupisce quando si trova un caffè al bar ancora a un euro tondo. Il caro-tazzina è una costante economica che, in questo cambio d’anno all’insegna dei rialzi, sembra conoscere un picco. La stangata di fine anno non riguarda solo le bollette: oltre alle utenze energetiche, anche il prezzo di numerosi prodotti alimentari conoscerà rincari. L’inflazione galoppa… anche a tavola L’inflazione galoppa – l’Istat ha stimato un +3,8% nel 2021 – e si farà pagare cara a tavola: la pasta aumenta del 6%; pesce, cerne, farina, burro e verdure segnano un più 4%; stando a quanto afferma l’Unione nazionale consumatori i dolci sono lievitati del 10%, mentre vini e bevande sono a +3,5%. Caffè, rincari attorno al 40% A rendere un incubo i sogni turbati degli ...

