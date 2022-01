KISS KISS | “Il Napoli vuole Mathias Olivera del Getafe Conferme dall’entourage”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilha messo nei radardel. L’entourage del terzino uruguaiano conferma l’interesse del club azzurro per il calciatore. Ilnon molladel, l’entourage del calciatore ha confermato l’interesse del club di De Laurentiis per il calciatore ai microfoni di, emittente ufficiale del calcio. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica, Cristiano Giuntoli lavora per portarealcon la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa adottata per Anguissa. Ilal momento ...

Anche il suo procuratore Pablo Boselli ha confermato ai microfoni di RadioNapoli, l'interesse del club azzurro. Il Getafe però non sembra convinto a liberarsi del giocatore anche perché il ...Per la stesura del brano il frontman Lauri Ylönen avrebbe contattato niente meno che Desmond Child, produttore per Bon Jovi, Aerosmith, Alice Cooper e. Lo stesso Child non è nuovo al mondo ...L'ex difensore Amedeo Carboni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Mathias Olivera può essere un ottimo rinforzo per Spalletti. Sicuramente nel campionato italia ...Il Napoli vuole subito Olivera, l'entourage del calciatore lo ha confermato ai microfoni della radio ufficiale. Ma c'è il veto del Getafe per gennaio.