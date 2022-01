“Kick Ass” | alla scoperta del nuovo singolo di Bryan Adams VIDEO

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sarà disponibile dal prossimo 14 gennaio il brano che anticipa l’album di inediti “So Happy It Hurts” (BMG) in uscita l’11 marzo 2022 Da venerdì 14 gennaio sarà in radio “Ass” ildiche anticipa l’album di inediti “So Happy It Hurts” (BMG) in uscita l’11 marzo 2022. “Ass” è un brano scatenato che ci catapulta con nostalgia nel passato, con assoli di chitarra e un testo che inneggia ad alzare il volume e a lasciarsi andare al ritmo del Rock! È introdotto da un’incisiva dichiarazione d’intenti sul riportare “guitar, drums, bass, piano” nel mondo dopo un periodo di “bad music”. «”Ass” si apre con un sermone introduttivo di John Cleese che riassume la canzone, non c’è abbastanza rock and roll nel mondo … questo è quanto! Più ...

Da venerdì 14 gennaio sarà in radio "KICK ASS" il nuovo singolo di BRYAN ADAMS che anticipa l'album di inediti "So Happy It Hurts" (BMG) in uscita l'11 marzo 2022. "Kick Ass" è un brano scatenato che ...