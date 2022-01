Katia Ricciarelli inchiodata: le arriva una perculata ‘elegante’ proprio da uno dei suoi [VIDEO] (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Regina della casa, Katia Ricciarelli, riceve un’inaspettata frecciatina da uno dei suoi accoliti: il suo status è in pericolo? Katia Ricciarelli (fonte youtube)Nelle ultime puntate, Katia Ricciarelli ha scalzato pure Soleil dal primato per numero di clip dedicate. Reduce da una, seppur molto morbida, strigliata da Alfonso Signorini per le sue dichiarazioni velatamente omofobe e sessiste, la soprano sembra manifestare una certa stanchezza. Durante il daytime, infatti, la soprano ha analizzato le tappe della sua sfavillante carriera in relazione ai paletti impostole da autori e conduttore. LEGGI ANCHE>> “Questa volta ti becchi una denuncia”: Katia Ricciarelli shock, labiale scandaloso VIDEO Lamenta di doversi ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Regina della casa,, riceve un’inaspettata frecciatina da uno deiaccoliti: il suo status è in pericolo?(fonte youtube)Nelle ultime puntate,ha scalzato pure Soleil dal primato per numero di clip dedicate. Reduce da una, seppur molto morbida, strigliata da Alfonso Signorini per le sue dichiarazioni velatamente omofobe e sessiste, la soprano sembra manifestare una certa stanchezza. Durante il daytime, infatti, la soprano ha analizzato le tappe della sua sfavillante carriera in relazione ai paletti impostole da autori e conduttore. LEGGI ANCHE>> “Questa volta ti becchi una denuncia”:shock, labiale scandalosoLamenta di doversi ...

Advertising

pomeriggio5 : Katia Ricciarelli contro Lulù, a #Pomeriggio5 l'opinione di @vladiluxuria: 'Usa un linguaggio volgare, omofobo e ra… - Corriere : Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su neri, disabili e gay sono inaccettabili sulla tv generalista - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Aletrif : @iam_alessiio Anche katia ricciarelli all’olimpico nel rugby ?? - whyyouobsessed : Ho letto l’intervista dove Maria Teresa Ruta dice di “tifare per Katia” e anche se non difende ovviamente le frasi… -