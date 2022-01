Karex | Il Coronavirus ha abbattuto l’industria dei preservativi

paolo_r_2012 : RT @bompresso01: #Karex azienda di #profilattici sull'orlo del fallimento. Col #covid incontri occasionali al minimo. Ora punta sui guanti… - bompresso01 : #Karex azienda di #profilattici sull'orlo del fallimento. Col #covid incontri occasionali al minimo. Ora punta sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Karex Coronavirus

Metropolitan Magazine Italia

Goh Miah Kiat , amministratore delegato della, in un'intervista al Nikkei Asia, ha ricordato ... Un impero del lattice che non poteva cessare con la crisi dettata daled è per questo ...Lo ha denunciato Goh Miah Kiat , amministratore delegato della, uno dei colossi nella produzione dei profilattici. Ai microfoni di Nikkei Asia ha spiegato che, da quando ilsi è ...La più grande azienda produttrice di preservativi al mondo è in crisi: per evitare il fallimento ha cominciato a produrre guanti di gomma ...Global condom sales had a hard time staying up during the pandemic, according to Malaysia-based Karex – the world's largest condom manufacturer. With the world under lockdown for the better part of ...