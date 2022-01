Juventus Women | rinforzo in porta per la squadra di Montemurro

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) . Le bianconere ufficializzano l’arrivo di Forcinella È ufficiale: Camilla Forcinella è una nuova giocatrice della. La classe 2001 arriva in prestito dalla Fiorentina e andrà a ricoprire il ruolo di terzo portiere al posto di Soggiu destinata alla Sampdoria.Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della. COMUNICATO – «Leaccolgono Camilla Forcinella. Portiere, classe 2001, arriva in prestito fino al 30 giugno 2022 dalla Fiorentina e vestirà la maglia numero 38. Nata a Trento, Camilla è reduce dall’esperienze in viola. Approdata a Firenze nel 2020, nelle stagioni precedenti ha difeso ladel Verona, ricoprendo, da giovanissima, il ruolo da titolare in Serie A con l’Hellas e guadagnandosi anche la convocazione in azzurro ...

Advertising

JuventusTV : Un'altra grande giornata da vivere insieme dall'inizio alla fine, ma proprio dall'inizio. Oggi #JuveMilan ve la ra… - juventusfc : È iniziata la finale, è iniziata #JuveMilan! LIVE su @JuventusTV ? - JuventusTV : Non è finita qui! ?? Interviste, festeggiamenti e tanto altro. ?? Il post di #JuveMilan è qui, LIVE ?… - CalcioNews24 : #JuventusWomen, rinforzo in porta - MondoBN : WOMEN, Ufficiale l’arrivo di Camilla Forcinella -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Women

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, rinforzo in porta per la squadra di Montemurro. Le bianconere ufficializzano l'arrivo di Forcinella È ufficiale: Camilla Forcinella è una nuova giocatrice della. La ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Laperde Girelli: non ha il Green Pass rafforzato. L'attaccante indisponibile per le prossime due gare Cristiana Girelli ha iniziato il ciclo vaccinale e non sarà a disposizione per le ...Le Juventus Women accolgono Camilla Forcinella. Portiere, classe 2001, arriva in prestito fino al 30 giugno 2022 dalla Fiorentina e vestirà la maglia numero 38. Nata a Trento, ...Ascolta la versione audio dell'articolo Juventus Women: è ufficiale l’arrivo in prestito di Camilla Forcinella. Il comunicato del club bianconero Ora è ufficiale: Camilla Forcinella è una nuova giocat ...