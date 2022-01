Juventus, sul mercato devi fare così: parla l’esperto (Video) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Juventus, dopo l’infortunio di Chiesa, sta pensando se intervenire o meno sul mercato; in aiuta arriva il parere dell’esperto. Getty ImagesSiamo a gennaio e questo vuol dire mercato; le società hanno la possibilità di mettere mano alle rispettive rose per rinforzarsi ed andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. La Juventus, nei piani iniziali, sarebbe dovuta essere una delle principali protagoniste con due obiettivi primari: il centrocampista e l’attaccante. Le prime uscite del nuovo anno potrebbero aver cambiato completamente i piani della società bianconera. Le prestazioni di Morata ma soprattutto l’infortunio di Chiesa rischiano di stravolgere quelle che erano le idee iniziali. Allegri ha sottolineato come la squadra resterò così senza andare a ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La, dopo l’infortunio di Chiesa, sta pensando se intervenire o meno sul; in aiuta arriva il parere del. Getty ImagesSiamo a gennaio e questo vuol dire; le società hanno la possibilità di mettere mano alle rispettive rose per rinforzarsi ed andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. La, nei piani iniziali, sarebbe dovuta essere una delle principali protagoniste con due obiettivi primari: il centrocampista e l’attaccante. Le prime uscite del nuovo anno potrebbero aver cambiato completamente i piani della società bianconera. Le prestazioni di Morata ma soprattutto l’infortunio di Chiesa rischiano di stravolgere quelle che erano le idee iniziali. Allegri ha sottolineato come la squadra resteròsenza andare a ...

