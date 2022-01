Juventus | Nedved guarito dal Covid | a San Siro per la Supercoppa Italiana contro l’Inter

Advertising

romeoagresti : Il vicepresidente della #Juventus, Pavel #Nedved, si è negativizzato e questa sera sarà presente a San Siro #?? #InterJuve ?? @GoalItalia ?? - romeoagresti : Positivo al Covid-19 il vicepresidente della #Juventus, Pavel #Nedved, che però non ha avuto contatti con la squadra ????@GoalItalia - sportface2016 : +++#Juventus, il vicepresidente Pavel #Nedved positivo al #COVID19+++ - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ?? #Juventus - Pavel #Nedved negativo e guarito dal Covid-19: il vicepresidente bianconero sarà al seguito della squadra st… - GiokerMusso : ?? #Juventus - Pavel #Nedved negativo e guarito dal Covid-19: il vicepresidente bianconero sarà al seguito della squ… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Nedved

Per la, occorre fare di tutto per rinforzare l'attacco, dopo l'infortunio di Federico ... Federico Cherubini e Pavel© LaPresseLa situazione è chiara. Lo spagnolo non sarà ceduto prima ...... i bianconeri potrebbe presto ricevere il via libera dal franceseLanon può certamente ... Arrivabene,e Agnelli ...Pavel Nedved è guarito dal Covid. Il vicepresidente della Juventus, che era risultato positivo al tampone nei giorni scorsi, è già negativizzato e così l’ex centrocampista ceco, Pallone d’Oro 2004, st ...Dopo la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus, vertice di mercato in casa bianconera: nuovo sondaggio per Depay, ad una condizione ...