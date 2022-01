Juventus femminile | Cristiana Girelli inizia il ciclo vaccinale contro il Covid-19

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Football Club comunica che la calciatricehato il proprioper prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2. Pertanto, in attesa dell’ottenimento del Green Pass rafforzato ed essendo inquadrata a livello legislativo e contributivo con status da dilettante,non potrà partecipare alle sedute di allenamento presso loTraining Center di Vinovo e alle prossime gare con Pomigliano e Fiorentina del campionato di Serie A”. Questo l’annuncio apparso sul sito ufficiale della società bianconera. SportFace.

Advertising

acmilanyouth : ?? La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha disposto la sospensione del Campionato Primavera Femminile fino alla… - FIGCfemminile : ???? Record di spettatori per #JuveMilan: la finale della #SupercoppaFemminile @fsitaliane è stata seguita su @La7tv… - Eurosport_IT : CAMPIONESSE ???? La Juventus femminile vince la supercoppa italiana battendo il Milan per 2-1 #JuveMilan… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Juventus femminile | Cristiana #Girelli inizia il ciclo vaccinale contro il #COVID19 - sportface2016 : #Juventus femminile | Cristiana #Girelli inizia il ciclo vaccinale contro il #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus femminile

...00 Bergamo - Scandicci 17:00 Cuneo - Trentino Rosa Visualizza Serie A1VOLLEY - SUPERLEGA ...45 Fiorentina - Genoa CALCIO - COPPA ITALIA 17:30 Lazio - Udinese 21:00- Sampdoria CALCIO ......00 Bergamo - Scandicci 17:00 Cuneo - Trentino Rosa Visualizza Serie A1VOLLEY - SUPERLEGA ...45 Fiorentina - Genoa CALCIO - COPPA ITALIA 17:30 Lazio - Udinese 21:00- Sampdoria CALCIO ...Juventus Football Club comunica che la calciatrice Cristiana Girelli ha iniziato il proprio ciclo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2. Pertanto, in ...Juventus Football Club comunica che la calciatrice Cristiana Girelli ha iniziato il proprio ciclo vaccinale per prevenire l’infezione dal ...