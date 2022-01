Advertising

glooit : Juventus donne: Girelli è senza green pass rafforzato leggi su Gloo - Tino44588447 : RT @florastr: Juve vincono la supercoppa le donne e ieri vince : ROMA-JUVENTUS 3-4 - florastr : Juve vincono la supercoppa le donne e ieri vince : ROMA-JUVENTUS 3-4 - delca_it : In un mondo perfetto la straordinaria performance realizzata stasera, in soli 7 minuti, dalla Juventus riuscirebbe… - _mmire : RT @lallascat: Pardo parla della Supercoppa vinta ieri dalla Juventus Women e segna Locatelli. Il potere ultraterreno di quelle donne. Incr… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus donne

Tiscali.it

Lo ha comunicato la, spiegando che la 'stella' del team femminile "ha iniziato il proprio ciclo vaccinale per prevenire l'infezione dal virus SARS - CoV - 2. Pertanto è in attesa dell'......00 - SUPERCOPPA ITALIANA - INTER -Italia 1 18:24 - COPPA ITALIA - NAPOLI - FIORENTINA - 2 ...55 - GRANDE FRATELLO VIP 19:10 - AMICI DI MARIA 19:40 - UOMINI E21:10 - CINQUANTA SFUMATURE ...Sabato scorso, nella finale della Supercoppa a Frosinone contro il Milan è stata la match-winner. Ora invece Cristiana Girelli non giocherà nelle file della Juventus né per la gara contro il Pomiglian ...La numero dieci bianconera ha iniziato il suo ciclo vaccinale antiCovid ed è in attesa del certificato necessario per poter disputare allenamenti e partite con la propria squadra. Nel frattempo, annun ...