Juventus | Bonucci furioso dopo il gol dell’Inter | ecco con chi ha litigato

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Pochi secondi prima del gol di Sanchez,era a bordocampo in attesa di subentrare per i calci di rigore. Da pochi minuti è terminata la finale di Supercoppa Italiana tra l’Inter e lacon il risultato di 2-1 a favore dei nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, considerata la favorita da tutti, comincia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zazoomblog : Inter-Juventus 2-1 furia Bonucci a bordo campo dopo il gol di Sanchez (VIDEO) - #Inter-Juventus #furia #Bonucci… - giannicuzzani : RT @fasulo_antonio: Ma alla fine la Juventus ha fatto fallo tattico? #Bonucci #InterJuve #InterJuventus #SupercoppaFrecciarossa - Sergio552 : RT @zorrobw: Senza De Ligt, senza Cuadrado, senza Bonucci, senza centrocampo, senza punta, abbiamo lottato e costretto l Inter a giocare 12… - serieAnews_com : #Juventus, #Bonucci non riesce ad entrare prima del gol di #Sanchez e litiga con il segretario dell’#Inter… - ciromagliulo26 : RT @_ThousandN: Premesso che la superficialità con cui ha gestito l'ultima azione la Juventus è dovuta al tentativo di fare entrare Bonucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bonucci

MILANO " L'Inter porta a casa la Supercoppa mentre lasi stava preparando a calciare i rigori. L'episodio decisivo al 120', dopo una partita che ...un fallo tattico per far entrare, in ...LOCATELLI 6 Arretra per aiutare l'uscita dal basso, in assenza di. Appare un po' stanco, del resto è lo stakanovista bianconero ( 90' Bentancur 6 : tenta un paio di accelerazioni). RABIOT 5,5 ...Ascolta la versione audio dell'articolo Pistocchi parla dei rinnovi di contratto di Chiellini e Bonucci. La frecciatina lanciata dal giornalista alla Juve e ai due Ai microfoni di Calciomercato.it, Ma ...Vantaggio bianconero con McKennie nel primo tempo, quindi subito il pari di Lautaro Martinez su calcio di rigore. A un passo dalla fine dei tempi supplementari la squadra di Inzaghi ha piazzato la zam ...