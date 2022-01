Juventus, Arrivabene: «Szczesny? C’è la tendenza a far diventare cattive le buone notizie» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Maurizio Arrivabene, Ad della Juve, ha parlato a Mediaset prima della Supercoppa contro l’Inter. Le sue dichiarazioni Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Mediaset. Le parole dell’Ad dei bianconeri in vista della finale di Supercoppa Italiana fra Inter e Juventus: FAVORITA – «In una partita secca te la giochi. Senza gli squalificati sarebbe stata diversa. Siamo qui nella scala del calcio, contro i primi in classifica, ma ce la giochiamo tutta. Dobbiamo lasciare stare chi non c’è». Szczesny – «C’è la tendenza a far diventare le buone notizie cattive. Szczesny è vaccinato e con lui abbiamo completato il ciclo di tutti i giocatori. Non sta facendo altro che seguire il protocollo. Per la Juventus ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Maurizio, Ad della Juve, ha parlato a Mediaset prima della Supercoppa contro l’Inter. Le sue dichiarazioni Maurizioha parlato ai microfoni di Mediaset. Le parole dell’Ad dei bianconeri in vista della finale di Supercoppa Italiana fra Inter e: FAVORITA – «In una partita secca te la giochi. Senza gli squalificati sarebbe stata diversa. Siamo qui nella scala del calcio, contro i primi in classifica, ma ce la giochiamo tutta. Dobbiamo lasciare stare chi non c’è».– «C’è laa farleè vaccinato e con lui abbiamo completato il ciclo di tutti i giocatori. Non sta facendo altro che seguire il protocollo. Per la...

