Juventus, Arrivabene: “La parola d’ordine è vaccinarsi, contro l’Inter ce la giochiamo” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ad della Juventus, Maurizio Arrivabene, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della Supercoppa contro l’Inter: “Per noi la parola d’ordine è vaccinarsi. E’ un bene che l’abbia fatto anche Szczesny, con lui abbiamo completato il gruppo“. In merito all’imminente partita, l’uomo ha detto: “Senza gli squalificati sarebbe stato diverso, ma essendo una partita secca ce la giochiamo. Affrontiamo una squadra molto forte nella Scala del calcio. dovremo tenere la luce accesa per tutti i 90 minuti, oltre al recupero“. Arrivabene ha poi fatto chiarezza sul mercato: “Ci aspettiamo il meglio dai nostri giocatori, poi faremo le nostre riflessioni. Questo vale per tutti, anche per Dybala. Chi indossa la maglia numero 10 deve dimostrare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ad della, Maurizio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della Supercoppa: “Per noi la. E’ un bene che l’abbia fatto anche Szczesny, con lui abbiamo completato il gruppo“. In merito all’imminente partita, l’uomo ha detto: “Senza gli squalificati sarebbe stato diverso, ma essendo una partita secca ce la. Affrontiamo una squadra molto forte nella Scala del calcio. dovremo tenere la luce accesa per tutti i 90 minuti, oltre al recupero“.ha poi fatto chiarezza sul mercato: “Ci aspettiamo il meglio dai nostri giocatori, poi faremo le nostre riflessioni. Questo vale per tutti, anche per Dybala. Chi indossa la maglia numero 10 deve dimostrare ...

