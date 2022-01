Juventus, Allegri: «Non posso dire niente ai ragazzi. Perdere fa male» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset dopo la Supercoppa contro l’Inter. Le sue dichiarazioni Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta della Supercoppa contro l’Inter. Le parole del tecnico della Juventus: SCONFITTA – «È stata una partita vera, era un buon test per noi. I ragazzi hanno fatto una bella partita: il calcio sembra l’abbia inventato il diavolo e a 5 minuti dalla fine abbiamo commesso l’ingenuità. Potevamo evitare i due gol e segnare i primi minuti. La squadra ha giocato bene tecnicamente, non si può dire niente ai ragazzi. La sconfitta così brucia: Perdere fa male, deve farci venire la rabbia per campionato, Coppa Italia e Champions». CARATTERE – «Questa è la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Massimiliano, allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset dopo la Supercoppa contro l’Inter. Le sue dichiarazioni Massimilianoha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta della Supercoppa contro l’Inter. Le parole del tecnico della: SCONFITTA – «È stata una partita vera, era un buon test per noi. Ihanno fatto una bella partita: il calcio sembra l’abbia inventato il diavolo e a 5 minuti dalla fine abbiamo commesso l’ingenuità. Potevamo evitare i due gol e segnare i primi minuti. La squadra ha giocato bene tecnicamente, non si puòai. La sconfitta così brucia:fa, deve farci venire la rabbia per campionato, Coppa Italia e Champions». CARATTERE – «Questa è la ...

