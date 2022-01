Jovanotti guarito dal Covid | “Tampone negativo | penso positivo”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo 17 giorni di isolamentoè ufficialmentee festeggia con la famiglia. Lo scorso 26 dicembreha dichiarato di essere risultatoal, ma il cantante non ha smesso di comunicare con il suo pubblico, dal suo studio casalingo, sempre con un sorriso, carico di energia e senza perdersi d’animo. Oggi, mercoledì 12 gennaio, il cantautore ha raccontato di esseredal Coronavirus.e Covi: riceve in ritardo i regali di Natale e si mostra felicissimo della sua negatività Con ilse ne sono andati anche i distanziamenti di sicurezza e finalmente può festeggiare la libertà e il contatto fisico ritrovati con la sua famiglia, scartando anche i regali di Natale. Il cantautore ha postato su ...

La cantava in una delle sue celebri canzoni ed oggi ha pronunciato a gran voce la stessa frase: "Penso positivo" . Così il popolare cantautor eha accolto la notizia di esseredal Covid L'artista, residente a Cortona, aveva contratto l'infezione da SarsCov2 lo scorso 26 dicembre e da quel momento si era rinchiuso in casa, in ...Attraverso un simpatico video sui socialha rivelato ai fan di essereda Covid - 19. "Tampone negativo, penso positivo", ha scritto il cantante citando un suo celebre brano. Insieme ...Il popolare artista è guarito dal Covid ed ha festeggiato con la sua famiglia che gli ha potuto consegnare i regali di Natale posdatati . Così il popolare cantautor e Jovanotti ha accolto la notizia d ...Jovanotti guarisce dal covid, esce dall'isolamento e torna ad abbracciare i suoi cari. Tutto documentato sui social.