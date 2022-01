Jessica Morlacchi mascherina e distanza a Oggi è un altro giorno | il fidanzato è positivo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Siamo ormai abituati da tempo alle mascherine ma in uno studio televisivo comeè unsorprende vedereda tutti, isolata, e con la. Isolata ma non troppo ed è Serena Bortone a spiegare tra le risate cheè stata a contatto con un. “Non c’è nulla da ridere” ma alla conduttrice e a tutti scappa una risata, e non solo per la simpatia della cantante che si sente osservata. “Ormai la nostra vita è così, succede che si entri in contatto con un” spiega la Bortone. Ed è una situazione che direttamente o indirettamente conosciamo tutti. A questo punto c’è la curiosità di sapere con chi è stata a contatto la ...