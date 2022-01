Jessica Morlacchi in studio con la mascherina | “Fidanzato positivo al Covid”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)nel salotto di Oggi è un altro giorno con laffp2 perché ha avuto un contatto con un: le sue parole Perchéè comparsa nellodi Oggi è un altro giorno con laFFP2 ed isolata rispetto a tutti gli opinionisti? La domanda è rimbalzata sul web ed ha suscitato la curiosità dei telespettatori del programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. E’ stata laa chiarire ogni dubbio: “Sono stata a contatto con unal”, spiega in diretta. A risultareè stato ilDavide che, appena dopo l’esito del tampone, l’ha comunicato a. La cantante ...

SimoPinkPanther : Scusate perché Jessica Morlacchi oggi indossa una ffp2 in studio??? #oggièunaltrogiorno - efdiegi : Jessica Morlacchi dopo ci canta 'Stai con me (ma a un metro di distanza e con la mascherina)' #oggièunaltrogiorno - inarteziogio : Ma quindi chi ha la voce migliore, Sissi o Jessica Morlacchi? - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #10Gennaio Affetti Stabili Memo Remigi, Samuel Peron, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova,… - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #7Gennaio Affetti Stabili Carolina Rey, Jessica Morlacchi, Alberto Simone, Samuel Peron Ospit… -

Cosa ci fain studio a Oggi è un altro giorno con la mascherina e seduta in disparte, lontana da tutti gli opinionisti? La domanda se la saranno posta tutti i telespettatori del programma ...a Rai 1 isolata e con mascherina/ "Fidanzato positivo al Covid" GIOELE DIX, LA NASCITA DELL'AUTOMOBILISTA INCA, LA MOGLIE E I FIGLI Fu la svolta: "Da lì arrivarono le tv: Odeon, Rai ...L’ospite fissa di Oggi è un altro giorno ha raccontato la sua disavventura, quando ha scoperto che il compagno è risultato positivo ...Siamo ormai abituati da tempo alle mascherine ma in uno studio televisivo come Oggi è un altro giorno sorprende vedere Jessica Morlacchi a distanza da tutti, isolata, e con la mascherina. Isolata ma n ...