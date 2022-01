(Di mercoledì 12 gennaio 2022) C’è già grande fermento per l’arrivo degli Oscar 2022. Nell’attesa delle nomination ufficiali, W Magazine ha eletto le migliori interpreti di quest’anno in un numero speciale dedicato agli Academy. Fra nomi del calibro di Lady Gaga, Kristen Stewart e Cate Blanchett, emergeavvolta in uno splendido abito. L’attrice ha interpretato il ruolo della cantante statunitensein un film biografico intitolato Respect, diretto da Liesl Tommy. Grazie alla sua incredibile voce e alla magnifica interpretazione, è stata inserita fra quelle che la rivista ha giudicato come le “Best performances”.ha condiviso su Instagram alcuni degli scatti fatti per l’occasione, che l’hanno vista indossare uno splendido vestito bianco appartenente alla maison francese. ...

infoitcultura : Jennifer Hudson è un diamante (firmato Dior) nei panni di Aretha Franklin - AnnaSaltala : @IovineGiorgia @BlogSeason @SAGawards Immaginavo che avrebbero dato una chance a Jennifer Hudson, ma almeno Alana Haim ?? - nymphsrose : Jennifer Hudson sí MA COS ALTRO DOBBIAMO DIRE - Ciakomo : @xtravaganza95 A me Jennifer Hudson è piaciuta lol - PaluzzoM : Jennifer Hudson al posto di Kristen Stewart mi sento derubato se me lo chiedete. -

...Washington - The Tragedy of Macbeth MIGLIOR ATTRICE Jessica Chastain - Gli occhi di Tammy Faye Olivia Colman - La figlia oscura Lady Gaga - House of Gucci Alana Haim - Licorice Pizza-......("The Power of the Dog") Miglior interpretazione di un'attrice + Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye") + Olivia Colman ("The Lost Daughter") + Lady Gaga ("House of Gucci") +("...Jennifer Hudson ha interpretato Aretha Franklin nel film 'Respect' e, nei suoi panni, è apparsa sulla rivista W Magazine in abito Dior.Annunciate le candidature dell'influente premio assegnato dal sindacato degli attori. La sfida più attesa è quella tra Nicole Kidman e Lady Gaga nella categoria migliore attrice ...