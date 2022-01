Jenna Jameson ricoverata in ospedale, l’ex pornostar non si regge in piedi: “Ho la sindrome di Guillain-Barré” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l’ex pornostar Jenna Jameson è ricoverata in ospedale alle Hawaii: i medici le hanno diagnosticato la sindrome di Guillain-Barré, una malattia causata da una reazione autoimmune. È stata lei stessa a raccontare quanto accaduto su Instagram, pubblicando un video dal letto dell’ospedale dove si trova ormai da qualche giorno: tutto è iniziato con una serie di attacchi di vomito, proseguiti per diverso tempo e apparentemente inspiegabili, uniti ad un grande senso di debolezza. Quindi è arrivata la diagnosi: “Secondo i medici ho a che fare con una sindrome chiamata sindrome di Guillain-Barré. Resto in ospedale fino a quando la cura e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022)inalle Hawaii: i medici le hanno diagnosticato ladi, una malattia causata da una reazione autoimmune. È stata lei stessa a raccontare quanto accaduto su Instagram, pubblicando un video dal letto dell’dove si trova ormai da qualche giorno: tutto è iniziato con una serie di attacchi di vomito, proseguiti per diverso tempo e apparentemente inspiegabili, uniti ad un grande senso di debolezza. Quindi è arrivata la diagnosi: “Secondo i medici ho a che fare con unachiamatadi. Resto infino a quando la cura e il ...

