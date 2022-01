Jane Campion torna al Cinema e domina i Golden Globes 2022

Leggi su funweek

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un silenziotografico lungo 12 anni quello di, rotto con ‘The Power of the Dog’ film presentato all’ultima edizione della Mostra deldi Venezia e ora trionfatore ai. Se il buongiorno si vede dal mattino, il ‘Leone d’argento – Premio speciale per la regia’ di Venezia 78 è stato il primo premio vinto da questo film che ora è in corsa per gli Oscar. Nel mezzo iGlobe, in un’edizione decisamente sottotono a causa della pandemia, ma di grande sostanza per quanto riguarda i film e le serie Tv. Niente star, niente tappeto rosso, niente diretta streaming; i vincitori sono stati annunciati online. LEGGI ANCHE:– ‘The power of the dog’:...