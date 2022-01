Iv: Uff. stampa, 'per radio Leopolda oltre 4mila ascoltatori al debutto' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - “Sbarca in streaming “radio Leopolda”, la radio ufficiale di Italia Viva, disponibile su www.radioLeopolda.it, su Apple Store e Google Play e, in formato podcast, sulle principali piattaforme (Spotify, Spreaker, Google Podcast e Apple Podcasts)". Lo si legge in una nota dell'Ufficio stampa di Italia Viva. "A poche ore dal debutto “radio Leopolda” si piazza al settimo posto su Apple Store e fa registrare oltre quattromila accessi nella trasmissione inaugurale dove Roberto Giachetti e Marco di Maio, dopo aver aperto la diretta con un omaggio a David Sassoli, hanno dialogato con i big del partito raccontando la programmazione della radio e le trasmissioni in podcast che saranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - “Sbarca in streaming “”, laufficiale di Italia Viva, disponibile su www..it, su Apple Store e Google Play e, in formato podcast, sulle principali piattaforme (Spotify, Spreaker, Google Podcast e Apple Podcasts)". Lo si legge in una nota dell'Ufficiodi Italia Viva. "A poche ore dal” si piazza al settimo posto su Apple Store e fa registrarequattromila accessi nella trasmissione inaugurale dove Roberto Giachetti e Marco di Maio, dopo aver aperto la diretta con un omaggio a David Sassoli, hanno dialogato con i big del partito raccontando la programmazione dellae le trasmissioni in podcast che saranno ...

