Italiano elogia i nuovi acquisti | le sue parole

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha parlato in conferenza stampa Vincenzo, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Il tecnico viola ha parlato della pesante sconfitta di Torino: “Penso che i ragazzi siano consapevoli della brutta figura che abbiamo fatto a Torino. Una cosa inaspettata per quanto riguarda l’approccio e ciò che sembrava già acquisito. C’è poco da dire, solo che è una partita storta e che non siamo stati all’altezza. Se i ragazzi ne sono consapevoli sono contento. Speriamo di cogliere subito l’opportunità e di approfittarne domani”. Diverse poi le domande sui giocatori riguardo la formazione di domani. Così si è espresso l’ex tecnico dello Spezia su Dragowski: “Dragowski si è fatto male col Napoli e si chiude il cerchio: domani giocherà dall’inizio contro il Napoli. Sta bene, ha recuperato e domani sarà della partita”. ...

Advertising

DataMediaHub : Il @guardian elogia @fanpage e parla del 'sito italiano che è passato dal gossip agli scoop pluripremiati' -… - Taredimettiti74 : @d_arco75 Stiamo parlando di Rambaudi che una domenica elogia Sarri è quella dopo lo crocifigge!!! Il klop italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano elogia

In una intervista al Giornale , Tajani gioca in casa edin lungo e in largo la statura ... che surclassa ogni altro politico: sono gli unici veramente noti e apprezzati come leader in ...Nonostante i numerosi scontri, lo spagnolo riconosce la grandezza del campioneL'ex presidente del Consiglio: "La mitezza era la sua grande forza. Con essa, David ha convinto tutti della bontà delle sue idee" ...da altre testate liberal britanniche al premier, non senza sostenere tuttavia come "la democrazia debba essere presto o tardi ripristinata" dopo la transizione affidata a "un primo ministro tecnocrate ...