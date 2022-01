Italiano: “A Napoli con voglia di rivalsa dopo brutta figura”. Piatek convocato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Alla Coppa tengono tutte le squadre e tutte vogliono andare avanti, la Fiorentina è fra queste – ha continua il tecnico viola – Abbiamo voglia di rivalsa e cercheremo domani di dare del filo da torcere al Napoli e disputare una gara diversa da quella di lunedì. L’obiettivo è qualificarci”. Fra le novità annunciate il ritorno fra i pali di Dragowski dopo il lungo stop per infortunio e la prima convocazione del neo acquisto Piatek. “Ci sarà qualche cambio considerate le tre partite in una settimana e le caratteristiche del Napoli. Cercheremo di mantenere la nostra identità e atteggiamento in ogni caso, sono convinto che saremo la Fiorentina delle partite precedenti a Torino”, ha ribadito Italiano. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Alla Coppa tengono tutte le squadre e tutte vogliono andare avanti, la Fiorentina è fra queste – ha continua il tecnico viola – Abbiamodie cercheremo domani di dare del filo da torcere ale disputare una gara diversa da quella di lunedì. L’obiettivo è qualificarci”. Fra le novità annunciate il ritorno fra i pali di Dragowskiil lungo stop per infortunio e la prima convocazione del neo acquisto. “Ci sarà qualche cambio considerate le tre partite in una settimana e le caratteristiche del. Cercheremo di mantenere la nostra identità e atteggiamento in ogni caso, sono convinto che saremo la Fiorentina delle partite precedenti a Torino”, ha ribadito. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

annatrieste : Fatti oggettivi: il Napoli a Torino ha dato alla Juve e al calcio italiano una grande lezione di ommità ???? - MCalcioNews : Verso Napoli-Fiorentina, I Convocati di Italiano - infoitsport : Napoli-Fiorentina, Covid tra i Viola: un positivo per Italiano - CalcioPillole : Le parole di #Italiano in vista del match fra #Fiorentina e #Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Fiorentina, in vista del Napoli Italiano si aspetta una reazione dai suoi -