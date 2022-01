Italia, rapporto welfare a tinte fosche. Nel 2021 oltre il 50% delle famiglie ha rinunciato a prestazioni sanitarie. Sole il 67,3% delle famiglie fragili (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le famiglie Italiane sono sempre più povere. Infatti nel 2021 metà delle famiglie Italiane (il 50,2%) ha rinunciato a prestazioni sanitarie, il 9,4% in più rispetto al 2018 cioè prima dell’esplosione della pandemia Covid. E’ questo il ritratto a tinte fosche che emerge dall’edizione 2022 del “Bilancio di welfare delle famiglie Italiane” realizzato da Cerved, il noto Centro Regionale Veneto Elaborazione Dati, azienda che nei suoi 40 anni di attività ha saputo assumere il ruolo leader di mercato nell’ambito del Big Data Management e della Business ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lene sono sempre più povere. Infatti nelmetàne (il 50,2%) ha, il 9,4% in più rispetto al 2018 cioè prima dell’esplosione della pandemia Covid. E’ questo il ritratto ache emerge dall’edizione 2022 del “Bilancio dine” realizzato da Cerved, il noto Centro Regionale Veneto Elaborazione Dati, azienda che nei suoi 40 anni di attività ha saputo assumere il ruolo leader di mercato nell’ambito del Big Data Management e della Business ...

