Italia fuori di testa: a Catania donna nuda lancia di tutto dal balcone e danneggia le auto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Momenti di panico e di follia a Catania. In via Etnea, attorno alle 11 di questa mattina, una donna nuda ha dato in escandescenza e ha iniziato a buttare dal balcone tutto quello che le capitava a tiro. Attimi concitati e di pura follia che hanno mandato il traffico in tilt, con le auto in sosta sotto al suo palazzo che sono state danneggiate in modo grave. In via Etnea, all'altezza di via Ingegnere la donna ha iniziato a buttare giù dal terzo piano oggetti di qualsiasi tipo. Non sono ancora noti i motivi per cui la donna abbia perso le staffe in questo modo, ma sono dovute intervenire le forze dell'ordine per bloccarla e calmarla. La donna ha messo a serio rischio i passanti che, in quel momento, stavano transitando ...

