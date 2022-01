Ita: Altavilla, 1,26 mln passeggeri, fatturato 90 milioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da quando è partita ad ottobre "abbiamo trasportato 1,26 milioni di passeggeri, con un fatturato di appena sotto i 90 milioni di euro". Lo ha detto il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da quando è partita ad ottobre "abbiamo trasportato 1,26di, con undi appena sotto i 90di euro". Lo ha detto il presidente esecutivo di Ita, Alfredo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ita Altavilla Ita: Altavilla, 1,26 mln passeggeri, fatturato 90 milioni Da quando è partita ad ottobre "abbiamo trasportato 1,26 milioni di passeggeri, con un fatturato di appena sotto i 90 milioni di euro". Lo ha detto il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera sul piano industriale della società, aggiungendo che è stato "molto importante l'accordo con i sindacati e le ...

Ita: Altavilla, parteciperemo ai bandi per handling e maintenance Lo ha detto in commissione Trasporti alla Camera il presidente esecutivo di Italia trasporto aereo (Ita), Alfredo Altavilla, in riferimento al piano industriale e sulle prospettive della societa'. ...

