Intercettazioni: Camera nega autorizzazione per Ferri (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni (relatore Pietro Pittalis) di negare l'autorizzazione all'utilizzazione delle "captazioni informatiche", effettuate tramite trojan, nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri. I sì sono stati 227, 86 i contrari. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - L'aula dellaha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni (relatore Pietro Pittalis) dire l'all'utilizzazione delle "captazioni informatiche", effettuate tramite trojan, nei confronti del deputato Cosimo Maria. I sì sono stati 227, 86 i contrari.

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Caos Procure, la Camera dice no all'utilizzo delle intercettazioni di Ferri - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Denise: Approvato testo per istituire la commissione d'inchiesta. Lo annuncia il presidente della Commissione Affari c… - Sandro_Sartor : RT @FQLive: #ULTIMORA Caos Procure, la Camera dice no all'utilizzo delle intercettazioni di Ferri - cocchi2a : RT @Virus1979C: ULTIM'ORA Caos Procure, la Camera dice no all'utilizzo delle intercettazioni di Ferri. - Italia_Notizie : Cosimo Ferri, la Camera salva il deputato di Italia Viva: no all’uso delle intercettazioni sullo scandalo nomine. C… -