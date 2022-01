Inter, nuova ipotesi per Kolavor: può entrare a far parte dello staff di Inzaghi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) nuova ipotesi per il futuro di Aleksandar Kolarov Spunta una nuova ipotesi per il futuro di Aleksandar Kolarov alle prese ormai con diversi problemi fisici. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore serbo, una volta appesi gli scarpini al chiodo, potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico di Simone Inzaghi e continuare in un ruolo diverso la sua esperienza all’Inter. “Potrebbe restare in rosa fino al termine della stagione, scegliere di andare altrove per giocare con continuità gli ultimi 5 mesi di carriera oppure appendere le scarpette al chiodo ed entrare da subito nello staff di Inzaghi. Quest’ultima è un’ipotesi ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)per il futuro di Aleksandar Kolarov Spunta unaper il futuro di Aleksandar Kolarov alle prese ormai con diversi problemi fisici. Secondo il CorriereSport, il giocatore serbo, una volta appesi gli scarpini al chiodo, potrebbea fartecnico di Simonee continuare in un ruolo diverso la sua esperienza all’. “Potrebbe restare in rosa fino al termine della stagione, scegliere di andare altrove per giocare con continuità gli ultimi 5 mesi di carriera oppure appendere le scarpette al chiodo edda subito nellodi. Quest’ultima è un’...

