Inter, Marotta: «Brozovic? Sono ottimista. Finale? Dobbiamo arricchire il palmares» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Mediaset prima della Supercoppa contro la Juve. Le sue dichiarazioni Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset. Le parole dell’Ad dell’Inter prima della sfida contro la Juventus: TROFEO – «E’ una coppa importante che può e deve arricchire il palmares già ricco del club. Oggi è una partita importante, le motivazioni Sono tante. Con la Juve Sono sempre partite che riservano incognite non facilmente identificabili». RINNOVI – «Per quanto riguarda Brozovic è la volontà di entrambe le parti ad essere importante. Sono ottimista che si arrivi a una definizione quanto prima. Per quanto riguarda il management abbiamo fatto tutti un egregio lavoro. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giuseppe, ad dell’, ha parlato a Mediaset prima della Supercoppa contro la Juve. Le sue dichiarazioni Giuseppeha parlato ai microfoni di Mediaset. Le parole dell’Ad dell’prima della sfida contro la Juventus: TROFEO – «E’ una coppa importante che può e deveilgià ricco del club. Oggi è una partita importante, le motivazionitante. Con la Juvesempre partite che riservano incognite non facilmente identificabili». RINNOVI – «Per quanto riguardaè la volontà di entrambe le parti ad essere importante.che si arrivi a una definizione quanto prima. Per quanto riguarda il management abbiamo fatto tutti un egregio lavoro. ...

Advertising

DiMarzio : .@Inter, #Marotta ottimista per il rinnovo di #Brozovic: le sue parole - Inter : ??? | INTERVISTA Marotta: 'L'obiettivo primario è tutelare la salute di tutti. C'è stato un Consiglio di Lega per r… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: 'Si è appena concluso un Consiglio di Lega, a breve arriverà la comunicazione di un nuovo prot… - zazoomblog : Inter Marotta: Rinnovo Brozovic? Ottimista sullaccordo - #Inter #Marotta: #Rinnovo #Brozovic? - salvoformisano : Convincere uno come #Brozovic che a giugno poteva andare dove voleva e intascare una barca di soldi di ingaggio (ch… -