Inter Juventus LIVE: è iniziata la Supercoppa italiana! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Juventus si affrontano nel match valido per la Supercoppa italiana 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Juventus 0-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la Supercoppa italiana! 3? Occasione Dzeko – La prima palla gol della sfida è sulla testa di Dzeko, che gira di testa alto sopra la traversa della porta di Perin. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Juventus 0-0: risultato e tabellino Inter (3-5-2): Handanovic; ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per laitaliana tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per laitaliana 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – Èla3? Occasione Dzeko – La prima palla gol della sfida è sulla testa di Dzeko, che gira di testa alto sopra la traversa della porta di Perin. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Handanovic; ...

Advertising

Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - Inter : ? | #SupercoppaFrecciarossa ?? The Sound of Inter: squadra in campo con una maglia speciale ?? Vuoi scoprire tutti i… - GoalItalia : Inter e Juventus: a voi ?? #InterJuve #SupercoppaItaliana - Er_Libanese7 : FT. INTER - JUVENTUS = 0-1 (Doveri) - MarcoGiordano6 : RT @pisto_gol: Alla fine della gara tra Inter e Juventus per la SuperCoppa Italiana sarò eccezionalmente in diretta sul canale Twitch https… -