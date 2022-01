Inter-Juventus | le probabili formazioni del match

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laperde De Ligt e Cuadrado, gioca Perin dal primo minuto. L’recupera Dzeko, verso una maglia da titolare Primo trofeo della stagione in palio ed è subito. Le due squadre si contenderanno la Supercoppa italiana a San Siro. Da questa stagione il trofeo si disputa nel campo della vincente del campionato, in questo caso i nerazzurri. Inzaghi ha a disposizione l’a rosa, mentre Allegri deve fare i conti con molte defezioni. Fonte immagine: TwitterQUI– Giocherà sicuramente dal primo minuto Calhanoglu, che ha scontato la squalifica per somma di ammonizioni nell’ultimo turno di Serie A contro la Lazio. Solito terzetto di difesa. Qualche dubbio solo sugli esterni, ma Perisic e Dumfries, sono in vantaggio su Di Marco e ...

GiovaAlbanese : I messaggi social di sostegno a Federico #Chiesa da parte di #Inter, #Napoli e #Milan sono tanto belli. Diciamolo. #Juventus - Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - CB_Ignoranza : Arrivare pronti alla Supercoppa: lo stai facendo malissimo #Juventus #Inter #Supercoppa - BandieraInter : I numeri di #InterJuve: un solo precedente in #Supercoppa - facciacalcio : I capitani Antonio Angelillo e Giampiero Boniperti prima di una sfida tra Inter e Juventus -

Ancora, questa volta in palio un trofeo. Chi è la favorita? 'Onestamente vedo leggermente favorita l'. Ha una rosa più ricca ed è in un momento davvero buonissimo, testimoniato ...Commenta per primo C'è di tutto un po' in giro per il mondo. Ma è naturale che la Supercoppa italiana sia la ciliegiona sulla torta. Incredibile ma vero:se la sono giocata solo un'altra volta, era il 2005 al Delle Alpi e vinse l'con un gol di Veron ai tempi supplementari, Capello si dovette inchinare a Mancini. Incredibile bis: ...Il primo trofeo stagionale non vede la Juventus favorita, ma sarebbe fondamentale ottenere un successo per dare entusiasmo ad un ambiente che ne ha bisogno e togliere certezze ad un'Inter ...In vista della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, ecco i convocati della Juve: 3 assenze pesanti e una questione da chiarire ...