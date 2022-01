Inter-Juventus, i convocati di Inzaghi: tutto l’attacco a disposizione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cresce l’attesa in vista della Supercoppa Italiana. Inter contro Juventus per il primo trofeo della stagione in palio. Si gioca a San Siro e Simone Inzaghi ha convocato 24 giocatori per questa finale da non sbagliare. tutto l’attacco è a disposizione: Lautaro e Dzeko dovrebbero partire dal 1?, ma Correa e Sanchez sono opzioni più che valide per la ripresa. I convocati: Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cresce l’attesa in vista della Supercoppa Italiana.controper il primo trofeo della stagione in palio. Si gioca a San Siro e Simoneha convocato 24 giocatori per questa finale da non sbagliare.è a: Lautaro e Dzeko dovrebbero partire dal 1?, ma Correa e Sanchez sono opzioni più che valide per la ripresa. I: Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa. SportFace.

