Inter-Juventus 2-1, furia Bonucci a bordo campo dopo il gol di Sanchez (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Leonardo Bonucci furioso e protagonista suo malgrado nel finale di Inter-Juventus 2-1, il match che ha assegnato la Supercoppa Italiana. Il difensore bianconero e della nazionale vuole entrare a tutti i costi per i rigori, ma i compagni non commettono fallo e soprattutto subiscono colpevolmente il gol di Sanchez. Bonucci è una furia e se la prende con quello che probabilmente è un componente dello staff bianconero. Le immagini parlano piuttosto chiaramente. IL VIDEO DEL GOL DI Sanchez IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Leonardofurioso e protagonista suo malgrado nel finale di2-1, il match che ha assegnato la Supercoppa Italiana. Il difensore bianconero e della nazionale vuole entrare a tutti i costi per i rigori, ma i compagni non commettono fallo e soprattutto subiscono colpevolmente il gol diè unae se la prende con quello che probabilmente è un componente dello staff bianconero. Le immagini parlano piuttosto chiaramente. ILDEL GOL DIILSportFace.

Advertising

Inter : ???? | EL NINOOOOOO 121'- CADE IL MURO DELLA JUVENTUS!!! ?? GOL DI @Alexis_Sanchez!!!! L'INTER È IN VANTAGGIOOOOOO!!… - Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - Inter : ? | #SupercoppaFrecciarossa ?? The Sound of Inter: squadra in campo con una maglia speciale ?? Vuoi scoprire tutti i… - MAlshwuihdi : RT @Inter: ???? | EL NINOOOOOO 121'- CADE IL MURO DELLA JUVENTUS!!! ?? GOL DI @Alexis_Sanchez!!!! L'INTER È IN VANTAGGIOOOOOO!!!! #InterJuv… - Pa_Tos83 : RT @EnricoTurcato: La superiorità tecnica dell’Inter è palese. Tanti giocatori di alto livello. La Juventus era rimaneggiata, ha diversi gi… -