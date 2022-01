Inter-Juventus 2-1 d.t.s., i nerazzurri vincono la Supercoppa Italiana, decide Sanchez allo scadere (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Inter ha vinto la Supercoppa Italiana, sconfiggendo la Juventus per 2-1 dopo i tempi supplementari. A decidere la contesa andata in scena allo Stadio San Siro di Milano è stato un gol di Alexis Sanchez al 120?, proprio allo scadere dell’incontro: all’ultimo sussulto utile, il cileno ha insaccato e ha mandato in visibilio il pubblico, chiudendo la contesa quando ormai sembravano scontati i calci di rigore. I Campioni d’Italia conquistano il primo trofeo della stagione, imponendosi per la sesta volta in questa manifestazione e Interrompendo un digiuno che durava dal 21 agosto 2010 (successo sulla Roma, proprio nell’impianto di casa). I bianconeri, che si erano presentati all’appuntamento in virtù del trionfo ottenuto ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ha vinto la, sconfiggendo laper 2-1 dopo i tempi supplementari. Are la contesa andata in scenaStadio San Siro di Milano è stato un gol di Alexisal 120?, propriodell’incontro: all’ultimo sussulto utile, il cileno ha insaccato e ha mandato in visibilio il pubblico, chiudendo la contesa quando ormai sembravano scontati i calci di rigore. I Campioni d’Italia conquistano il primo trofeo della stagione, imponendosi per la sesta volta in questa manifestazione erompendo un digiuno che durava dal 21 agosto 2010 (successo sulla Roma, proprio nell’impianto di casa). I bianconeri, che si erano presentati all’appuntamento in virtù del trionfo ottenuto ...

