Inter Juventus 1-1 LIVE: Lautaro pareggia su calcio di rigore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Juventus si affrontano nel match valido per la Supercoppa italiana 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Juventus 1-1 MOVIOLA 1? FISCHIO D'INIZIO – È iniziata la Supercoppa italiana! 3? Occasione Dzeko – La prima palla gol della sfida è sulla testa di Dzeko, che gira di testa alto sopra la traversa della porta di Perin. 4? calcio di punizione Inter – Intervento scomposto di Locatelli su Lautaro. calcio di punizione per la squadra di Inzaghi. 6? Alex Sandro salva tutto – Alex Sandro provvidenzial ...

Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - Inter : ? | #SupercoppaFrecciarossa ?? The Sound of Inter: squadra in campo con una maglia speciale ?? Vuoi scoprire tutti i… - GoalItalia : Inter e Juventus: a voi ?? #InterJuve #SupercoppaItaliana - AndreaTiberio7 : Indovinate, tra le squadre Inter e Juventus, a quale delle due non è stato dato un rigore nella SuperCoppa. Non in… - AS_Colombia : ?? Termina el primer tiempo ?? Inter 1-1 Juventus ?? #SuperCopaDeItalia ?? Giuseppe Meazza -