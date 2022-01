Inter e Juventus si giocano il primo trofeo stagionale: Supercoppa Italiana tra assenze e rivalità (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Hanno dominato (insieme al Milan e allo sporadico Intervento di altre invitate) per un secolo abbondante il calcio italiano, ma si sfidano in una partita che mette in palio un trofeo soltanto per la quarta volta in assoluto. La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus è, incredibile ma vero, soltanto il quarto incrocio di peso tra le rivali di sempre. Due derby d’Italia in Coppa Italia, due nella sfida, considerata spesso un vernissage abbastanza inutile, un’esibizione di cui si può fare a meno, specie in una collocazione Intermedia nella stagione. La prima e l’ultima volta in Supercoppa, nel 2005: Veron regalò la vittoria ai nerazzurri, dunque i bianconeri cercano la rivincita nella tana dei rivali, in un San Siro che torna sede dopo dieci anni e si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Hanno dominato (insieme al Milan e allo sporadicovento di altre invitate) per un secolo abbondante il calcio italiano, ma si sfidano in una partita che mette in palio unsoltanto per la quarta volta in assoluto. Latraè, incredibile ma vero, soltanto il quarto incrocio di peso tra le rivali di sempre. Due derby d’Italia in Coppa Italia, due nella sfida, considerata spesso un vernissage abbastanza inutile, un’esibizione di cui si può fare a meno, specie in una collocazionemedia nella stagione. La prima e l’ultima volta in, nel 2005: Veron regalò la vittoria ai nerazzurri, dunque i bianconeri cercano la rivincita nella tana dei rivali, in un San Siro che torna sede dopo dieci anni e si ...

