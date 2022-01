Infortunio Orsolini | le condizioni dell’attaccante del Bologna

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si ferma Riccardo. Il comunicato ufficiale delsullerossoblù dopo l’Si ferma Riccardoin casa. Il comunicato del club emiliano sull’. COMUNICATO – «Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti della squadra all’indomani della partita di Cagliari. Seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro in campo per gli altri. Programma personalizzato per Jerdy Schouten. Riccardoieri ha riportato una sublussazione acromion claveare nella spalla destra: le suesaranno valutate in questi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.