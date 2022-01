Inchiesta camici e Moscopoli | no di Svizzera e Russia alle rogatorie dei pm di Milano | Fontana e Savoini verso l’archiviazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Duemancate, due stati esteri che non rispondonorichieste della Procura di. Insomma, una grossa fumata nera che rischia concretamente di mandare in archivio due delicate inchieste che riguardano influenti figure della Lega di Matteo Salvini. Da un lato il caso, con la presunta maxi-stecca da 65 milioni di dollari da triangolare, attrauna compravendita petrolifera con il colosso russo Rosnfet, nelle casse del partito per finanziare la campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 2019. Dall’altro i soldi e i conti indel presidente della Regione Lombardia Attilio. Gravi i reati contestati in entrambi i casi. Persi procede per corruzione internazionale con tre indagati, tra cui ...