Incarichi dirigenziali, Perifano: “Per Mastella trasparenza e regole sono questioni di ‘lana caprina’?” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNota stampa di Luigi Diego Perifano, portavoce di ‘Alternativa per Benevento’ in Consiglio Comunale “questioni di “lana caprina”. L’espressione, come è noto, è utilizzata in riferimento a qualcosa di cui si parla per evidenziare l’inutilità o la superfluità del discorrerne, poiché priva d’importanza o di attinenza all’argomento della discussione. Secondo il Sindaco di Benevento le censure sollevate dai consiglieri di opposizione con riguardo ai provvedimenti di assegnazione e nomina di alcuni dirigenti comunali sono questioni di “lana caprina”. Ora, premesso che non sono in discussione le competenze professionali e le qualità personali dei dirigenti interessati, sorgono spontanei alcuni interrogativi. E’ questione di “lana caprina” contestare la rotazione degli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNota stampa di Luigi Diego, portavoce di ‘Alternativa per Benevento’ in Consiglio Comunale “di “lana caprina”. L’espressione, come è noto, è utilizzata in riferimento a qualcosa di cui si parla per evidenziare l’inutilità o la superfluità del discorrerne, poiché priva d’importanza o di attinenza all’argomento della discussione. Secondo il Sindaco di Benevento le censure sollevate dai consiglieri di opposizione con riguardo ai provvedimenti di assegnazione e nomina di alcuni dirigenti comunalidi “lana caprina”. Ora, premesso che nonin discussione le competenze professionali e le qualità personali dei dirigenti interessati, sorgono spontanei alcuni interrogativi. E’ questione di “lana caprina” contestare la rotazione degli ...

