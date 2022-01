In Italia una famiglia su due rinuncia alle prestazioni sanitarie (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - L'anno scorso metà delle famiglie Italiane (il 50,2%) ha rinunciato a prestazioni sanitarie, il 9,4% in più rispetto al 2018. E' uno dei dati contenuti nel "Bilancio di welfare delle famiglie Italiane" presentato da Cerved a Roma. In particolare, la rinuncia a prestazioni sanitarie "rilevanti" nel 2021 è stata del 13,4%, con effetti potenzialmente significativi sulla salute dei vari componenti. Poco rassicuranti anche le altre voci: il 56,8% delle famiglie ha rinunciato a spese per l'assistenza agli anziani, il 58,4% a spese per l'assistenza ai bambini e l'educazione prescolare, il 33,8% a spese per l'istruzione. Diversi i motivi: la pandemia è stata inevitabilmente "un acceleratore" ma il processo era evidente già prima anche ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - L'anno scorso metà delle famigliene (il 50,2%) hato a, il 9,4% in più rispetto al 2018. E' uno dei dati contenuti nel "Bilancio di welfare delle famigliene" presentato da Cerved a Roma. In particolare, la"rilevanti" nel 2021 è stata del 13,4%, con effetti potenzialmente significativi sulla salute dei vari componenti. Poco rassicuranti anche le altre voci: il 56,8% delle famiglie hato a spese per l'assistenza agli anziani, il 58,4% a spese per l'assistenza ai bambini e l'educazione prescolare, il 33,8% a spese per l'istruzione. Diversi i motivi: la pandemia è stata inevitabilmente "un acceleratore" ma il processo era evidente già prima anche ...

