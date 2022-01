In Italia ci sono stati 196.224 nuovi casi Covid in un giorno e 313 decessi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - sono 196.224 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 220.532 (cifra record) di ieri. Meno i tamponi (1.190.567 rispetto ai 1.375.514 di ieri) e un tasso di positività che passa al 16,5% (+0,4%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento ancora i decessi, 313 (ieri 294), ennesimo record della quarta ondata e numero più alto dal 28 aprile scorso. Il totale delle vittime sale a 139.872. In calo, dopo tantissimo tempo, le terapie intensive: 8 in meno (ieri +71) con 156 ingressi del giorno, per un totale di 1.669. Crescono, invece, ancora i ricoveri ordinari: sono 242 in più (ieri +727), 17.309 in tutto. La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 41.050 ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI -196.224 iinnelle ultime 24 ore contro i 220.532 (cifra record) di ieri. Meno i tamponi (1.190.567 rispetto ai 1.375.514 di ieri) e un tasso di positività che passa al 16,5% (+0,4%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento ancora i decessi, 313 (ieri 294), ennesimo record della quarta ondata e numero più alto dal 28 aprile scorso. Il totale delle vittime sale a 139.872. In calo, dopo tantissimo tempo, le terapie intensive: 8 in meno (ieri +71) con 156 ingressi del, per un totale di 1.669. Crescono, invece, ancora i ricoveri ordinari:242 in più (ieri +727), 17.309 in tutto. La regione con il maggior numero diodierni si conferma la Lombardia con 41.050 ...

