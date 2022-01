“Il tuo sorriso accende il mio viso”, Laura Torrisi nuovo look da arresto cardiaco: tutto troppo ravvicinato – FOTO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laura Torrisi inchioda i fan al muro con un cambio look davvero sorprendente. La più bella sorpresa di inizio anno. L’attrice, Laura Torrisi ha fatto impazzire i fan di Instagram con un nuovo e incandescente look che vuol dire rinascita per lei, da un punto di vista personale. Conosciamo bene il passato della showgirl, condito da momenti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 12 gennaio 2022)inchioda i fan al muro con un cambiodavvero sorprendente. La più bella sorpresa di inizio anno. L’attrice,ha fatto impazzire i fan di Instagram con une incandescenteche vuol dire rinascita per lei, da un punto di vista personale. Conosciamo bene il passato della showgirl, condito da momenti L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

robersperanza : Ciao David. Il tuo sorriso, al tempo stesso gentile e determinato, rimarrà indelebile. Grazie di tutto. - peppeprovenzano : Il tuo sorriso, la tua voce, il parlar chiaro. Il coraggio a cui ci richiamavi. Le battaglie in cui credevi. Avevi… - amendolaenzo : David, amico mio. Il tuo sorriso grande e luminoso resterà per sempre nelle nostre vite. Non ti dimenticheremo mai… - caicio43 : RT @mauriziocresce6: Dio di misericordia Il tuo bel Paradiso Lo hai fatto soprattutto Per chi non ha sorriso Per quelli che han vissuto Con… - RoVincipi : RT @robersperanza: Ciao David. Il tuo sorriso, al tempo stesso gentile e determinato, rimarrà indelebile. Grazie di tutto. -