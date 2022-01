Il tempo è scaduto. Servono massicci aiuti economici e nuove misure. Conte: “I rincari delle bollette pesano sui cittadini e sulle imprese” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Il tempo di attesa per aiuti economici massicci a famiglie e imprese è scaduto. I rincari della bollette pesano sui cittadini e sulle imprese: dopo i primi sostegni in Manovra voluti fortemente dal Movimento 5 Stelle non possiamo certo fermarci”. È quanto scrive in un post su Facebook il leader M5S, Giuseppe Conte. “Servono altri aiuti, Servono nuove, immediate misure. Noi abbiamo una lunga lista di proposte pronte. Fra queste c’è l’azzeramento dell’Iva 2022 – aggiunge Conte – sull’aumento delle bollette rispetto ai prezzi medi del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Ildi attesa pera famiglie e. Idellasui: dopo i primi sostegni in Manovra voluti fortemente dal Movimento 5 Stelle non possiamo certo fermarci”. È quanto scrive in un post su Facebook il leader M5S, Giuseppe. “altri, immediate. Noi abbiamo una lunga lista di proposte pronte. Fra queste c’è l’azzeramento dell’Iva 2022 – aggiunge– sull’aumentorispetto ai prezzi medi del ...

