Il rapper Baby Gang «è pericoloso»: il 20enne rischia 2 anni sotto sorveglianza dopo i raduni abusivi a San Siro (e tanto altro) – Il video

Sorvegliato speciale perché «socialmente pericoloso». È quanto rischia Zaccaria Mouhib, protagonista degli scontri registrati in piazzale Selinunte, in zona San Siro a Milano lo scorso aprile. Così la Questura di Sondrio ha chiesto l'applicazione di «sorveglianza speciale» per due anni nei confronti del rapper ventenne che si fa chiamare Baby Gang. Mouhib sarebbe una persona «dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica». Oggi, davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese è stata discussa la misura, e l'udienza è stata aggiornata all'8 febbraio. Baby Gang, si legge negli atti, è «un rapper» molto «seguito dai giovani

