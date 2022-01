Il rammarico di Zanetti a fine gara | “Episodio clamoroso”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al termine del match di Coppa Italia, disputatosi nel pomeriggio di oggi, Paolo, allenatore del Venezia, ha parlato della prestazione dei suoi. Il tecnico di Valdagno ha analizzato gli episodi che hanno condotto alle reti dell’Atalanta, sottolineando una svista arbitrale sul gol del vantaggio: “Oggi le scelte sono state abbastanza complicate, non avendo terzi destri di ricambio ho preferito giocare col centrocampo a cinque. Siamo stati infino alla. Però andiamo anche a vedere come abbiamo subito i due gol: sul primo c’è un fallo di mano, poi sul 2-0 Schnegg è scivolato ed è arrivato il contropiede. Sono episodi che accadono anche per via della nostra inesperienza, ho visto la squadra lottare, è rimasta viva fino alla. Nessuno ha mai promesso alla piazza che ...