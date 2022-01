Il Quirinale e le sue storie: sabato 15 gennaio il webinar con Martelli e Pomicino promosso da Polimina (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Il Quirinale, le sue storie“: è il titolo dell’incontro on line promosso da Polimina (Scuola di politica Milano e Napoli) e sabato delle Idee che si svolgerà sabato 15 gennaio, sulla piattaforma Zoom a partire dalle ore 10 (è possibile iscriversi qui). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube del sabato delle Idee. Qui il programma. Maggiori informazioni sulla Scuola di politica PolìMiNa disponibili sul sito. Il pilastro e insieme il salvagente di una democrazia mai del tutto compiuta: la Presidenza della Repubblica, di cui ricorrono tra pochi giorni le elezioni, è l’istituzione più riuscita dell’intera architettura costituzionale del Paese. Non solo perché si rivela un prezioso punto di equilibrio nel rapporto tra i ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Il, le sue“: è il titolo dell’incontro on lineda(Scuola di politica Milano e Napoli) edelle Idee che si svolgerà15, sulla piattaforma Zoom a partire dalle ore 10 (è possibile iscriversi qui). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube deldelle Idee. Qui il programma. Maggiori informazioni sulla Scuola di politica PolìMiNa disponibili sul sito. Il pilastro e insieme il salvagente di una democrazia mai del tutto compiuta: la Presidenza della Repubblica, di cui ricorrono tra pochi giorni le elezioni, è l’istituzione più riuscita dell’intera architettura costituzionale del Paese. Non solo perché si rivela un prezioso punto di equilibrio nel rapporto tra i ...

