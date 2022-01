Il Quebec vuole tassare i non vaccinati | “Pesano sulle nostre finanze”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen — Una gabella di cento dollari da imporre a chi decide di non vaccinarsi: è questa la nuova misura a cui sta pensando il governo della provincia canadese del. Una decisione che potrebbe allargare e inasprire ulteriormente il dibattito«responsabilità sociali» dei non(e dare l’ennesima pessima idea da imitare a chi ci governa). Tassa di 100 dollari per nonin«Stiamo lavorando a un contributo sanitario per tutti gli adulti che si rifiutano di vaccinarsi» perché rappresentano un «onere finanziario per tutti i». Così ha dichiarato il premierhese Francois Legault, puntualizzando che la misura non verrà applicata a chi non ha ricevuto il vaccino per motivi di esenzione. Questa tassa, secondo il parere del ...

Nella provincia del, in Canada, hanno trovato la strada giusta per incentivare una bella fetta di restii a vaccinarsi contro il Covid. Da giovedì chiacquistare alcol o marijuana, legale da ottobre 2018, ...In Canada, nella provincia del, si è deciso di tassare chi nonvaccinarsi. Stiamo lavorando a un contributo sanitario per tutti gli adulti che rifiutano di vaccinarsi perché ...Covid in Canada, il Quebec tassa no vax per fermare la variante Omicron: "I non vaccinati non devono danneggiare la popolazione".«Stiamo lavorando a un contributo sanitario» per «tutti gli adulti che rifiutano di essere vaccinati» perché rappresentano «un onere finanziario per tutti», ha spiegato ieri il primo ministro François ...